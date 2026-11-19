Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи в Китае, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в документе, лидеры России, США и КНР обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Кроме того, стороны выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

Также в декларации говорится, что три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Главы трех государств вместе с тем подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ранее Владимир Путин рассказал, что объединяет Россию, Китай и США. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".