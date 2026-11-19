В Восточном административном округе в 2026 году в благоустроили жилые кварталы в пяти районах: Перове, Вешняках, Новогирееве, Новокосине и Косино-Ухтомском, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Так, в Вешняках привели в порядок два квартала, в Новокосине комплексное благоустройство затронуло квартал между Суздальской и Новокосинской улицами.

В районе Косино-Ухтомский благоустроили территорию между улицами Летчика Павлова, Дмитриевского, Лухмановской и Святоозерской. В Новогирееве - квартал, ограниченный Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева

Кроме того, комплексное благоустройство провели в Перове в квартале между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева.

Во всех указанных локациях появились современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха и новые прогулочные маршруты. Подробности - в материале.