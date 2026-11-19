Блогер Валерия Чекалина готовится к поездке в Китай. Лерчек надеется, что с помощью CAR-T-терапии она сможет победить онкологическое заболевание.

"Я отправила все свои имеющиеся документы китайцам, но китайцы такие люди, им нужно сделать свои исследования. И поэтому у меня до сих пор нет точного ответа, подходит ли мне на 100% CAR-T-терапия. Они дают 80–90%, что она сработает", — поделилась блогер в видеообращении на своей странице в соцсети.

Однако многие зрители трансляции заметили, что у Леры припухшие губы и на них появились синяки. Пользователи Сети предположили, что Чекалина увеличила губы. Лерчек не стала отрицать, что воспользовалась услугой косметолога.

"Так, спрашивают, что у меня на губах? Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Вот, и я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы", — с улыбкой объяснила Чекалина.

По словам блогера, такие процедуры помогают ей справляться с болезнью. Лерчек старается жить обычной жизнью, чтобы не падать духом.

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Напомним, что рак желудка четвертой стадии у Чекалиной обнаружили в феврале, когда она резко почувствовала ухудшение здоровья после рождения четвертого ребенка. Валерия прошла несколько курсов химиотерапии в московском онкоцентре, но лечение не помогло, метастазы распространились по всему организму.

14 ноября 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Ранее Лерчек была признана виновной в выводе миллионов рублей по подложным документам в другую страну. Блогера осудили на пять лет условно и обязали ее выплатить штраф в 765 миллионов рублей. После помилования Лера свободна от этих обязательств и может заниматься своим здоровьем.