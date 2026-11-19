Одиннадцать мирных жителей, в том числе ребёнок, пострадали в результате атаки ВСУ на Курск. Всем им оказали медицинскую помощь, об этом сообщил глава региона. Он опубликовал кадры последствий.

Взрывной волной повреждены частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Курский медколледж, а также травмпункт - его пациенты и посетители не пострадали.

Кроме того, в результате атаки загорелось несколько автомобилей. При необходимости жителям повреждённых домов предоставят места в пунктах временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.