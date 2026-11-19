План восстановления Крымского моста полностью согласован, его планируется утвердить в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как подчеркнул политик в комментарии "Вестям", для восстановления моста через Керченский пролив, пострадавшего в результате атак укронацистов, имеются и средства, и профессиональная команда.

Министр транспорта России Андрей Никитин, в свою очередь, подтвердил, что все необходимые материалы и средства для ремонта Крымского моста имеются. Железнодорожное движение по Крымскому мосту рассчитывают восстановить вечером 19 ноября при условии обеспечения безопасности перевозок, отметил глава Минтранса.

Тем временем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем "Макс"-канале, что рейсовые автобусы следуют по расписанию по трассе Р-280 "Новороссия" от Ростовской области до Крыма, беспрепятственно двигаются и личные автомобили. В регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и стабильной работы транспортной инфраструктуры.

Об атаках ВСУ на Крымский мост высказался член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Как написал финский политик в социальных сетях, киевский режим пытается таким способом убедить Евросоюз в необходимости давать больше денег на финансирование украинской армии и войны против России. Однако из-за такого подхода Киев "движется в сторону ядерной эскалации", предупредил Мема.