Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Президент России назвал встречу страницей в истории дипломатии. И отметил, что ему бы хотелось, чтобы трехсторонние встречи с лидерами Китая и США имели продолжение

По словам Путина, после официальных заявлений началась свободная дискуссия, и Си Цзиньпину удалось создать атмосферу свободного обмена мнений. Обсуждались вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, уточнил российский лидер.

Дискуссия на трехстороннем саммите была "очень полезной". проходила в очень откровенном режиме, позволила лучше понять друг друга, сказал также Владимир Путин.

"Не сомневаюсь, что Трамп искренне стремится к решению украинского конфликта и налаживанию отношений с Россией", - подчеркнул президент.

Как сообщил Путин, на трехсторонней встрече говорили о реформировании ООН, о вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС, который выходит за рамки своей компетенции.

Лучше хоть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие договоренностей вообще, констатировал российский лидер. Добавив, что, по его мнению, встреча с Си Цзиньпином и Трампом удалась.