Украина и Европа в настоящее время не готовы к компромиссам для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге после встречи с лидерами КНР и США.

По словам российского лидера, наша страна восемь лет пыталась урегулировать кризис на Украине мирными средствами. Путин отметил, что у Киева нет никаких стимулов соглашаться на остановку боевых действий и соглашаться на условия мира, потому что они потеряют финансирование.

При этом Россия готова в рабочем порядке обсуждать урегулирование на Украине, добавил российский лидер.