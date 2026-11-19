Политики должны создавать новости, а не просто наблюдать за тем, что происходит на международной арене. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в четверг, 19 ноября, во время пресс-конференции после встречи с лидерами США и Китая на полях саммита АТЭС.

Журналист поинтересовался, что сказал бы Владимир Путин зарубежным политикам, которые боятся превращения встречи глав крупнейших мировых держав в "Ялту 2.0". Президент России в ответ риторически поинтересовался: "Что плохого было в Ялте?"

Как напомнил Владимир Путин, на встрече лидеров СССР, США и Великобритании в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года была документально зафиксирована победа над нацизмом. Президент России признался, что "был бы не против и считаю правильным зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили о ликвидации самих его корней".

Политик указал и на то, что "после Ялты были созданы условия, в рамках которых появилась ООН". Благодаря этому формату и достигнутым на Ялтинской конференции договоренностям десятилетиями удавалось избегать глобальных потрясений.

Особо Владимир Путин подчеркнул, что "в Ялте никто не делил мир" на зоны влияния — на Ялтинской конференции лишь зафиксировали реалии, которые сложились после Второй мировой войны.

И сегодня всем придется согласиться с реалиями, резюмировал президент России.