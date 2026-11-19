Сегодня, 19 ноября, модель Анастасия Решетова впервые вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Цвек.

Влюбленные официально оформили отношения в ЗАГСе в Барвихе. На мероприятии присутствовал сын Анастасии от рэпера Тимати Ратмир, передает Super. Для самого важного дня Решетова выбрала кружевное белое платье в пол по фигуре. Волосы она завила и распустила локонами. Образ дополнил свадебный букет, состоящий из белых цветов. А вот на улице модель накинула на плечи длинную черную шубку.

Примечательно, что свадьбу несколько раз переносили из-за самочувствия Решетовой, которую во время беременности мучил токсикоз. Однако сейчас модель не жалуется на свое самочувствие.

Отметим, что далеко не сразу стало известно, что Анастасия Решетова ждет второго ребенка от Валерия Цвека. Тем не менее светские журналисты выяснили, что, согласно некоторым их данным, избраннику модели 30 лет, он родом из Донецка, имеет судимость и негласный статус классического альфонса, живущего за счет богатых невест.

Напомним, что шесть лет назад Анастасия Решетова родила от рэпера Тимати сына Ратмира. Однако влюбленные так и не поженились. Наоборот, вскоре после появления сына на свет Тимати и Анастасия расстались.

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