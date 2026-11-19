Экс-невеста Григория Лепса Аврора Киба 13 ноября вышла замуж. Девушка тщательно скрывала радостное событие от публики, но новости все-таки просочились в Сеть.

Торжество прошло в Баку. Избранником 20-летней блогерши стал 36-летний Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева. По слухам, свадьба была небывалого размаха, поздравить молодых приехал Ильхам Алиев.

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева оказалась в курсе довольно интересных деталей о мероприятии. Она раскрыла порталу Super детали свадьбы Кибы.

Банкет проходил в роскошном отеле, где впоследствии разместились друзья и родственники пары. Среди гостей был замечен и иноагент Максим Галкин*. Он был тамадой на свадьбе.

По словам Тилляевой, в Сети нет ни единого фото или видео со свадьбы, потому что молодожены поставили гостям ультиматум — или вы сдаете на входе мобильные телефоны, или не приходите совсем.

"Я очень сильно радуюсь, когда Аврора Киба провела такого рода масштабное мероприятие и о нём никто не знал. Там было запрещено пользоваться телефонами. Я считаю, это очень правильно и возьму на заметку", — поделилась бизнесвумен.

О том, что у Авроры появился новый парень, стало известно в феврале. Тогда студентку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. Киба почти месяц хранила молчание, но в марте подтвердила отношения, опубликовав снимки с возлюбленным.

По данным "СтарХита", Гаджиев возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане. Его отец Рауф — заместитель министра экологии и природных ресурсов страны.

Напомним, что Аврора Киба стала известна после того, как в 2024 году появилась на красной дорожке с Григорием Лепсом. Певец тогда назвал девушку своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 44 года. Исполнитель хита "Лондон" неоднократно говорил о намерении жениться, но свадьба так и не состоялось. Эти отношения длились почти два года.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов