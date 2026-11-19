Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами США и Китая заявил, что Крымский мост будет восстановлен, а Россия ответит на удары ВСУ по нему, передает ТАСС.

При этом железнодорожная часть Крымского моста уже восстановлена, уточнил президент России.

Как добавил Владимир Путин, Крымский мост является исключительно мирным объектом, он не используется для перевозки нефти и военной техники.

Также российский лидер рассказал, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер, "но после ударов по Крымскому мосту "договариваться не будем".

Ответные действия России на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненные, заверил глава государства.