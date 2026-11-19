При обсуждении новой архитектуры европейской безопасности речь не идет о каких-то жертв — необходимо искать компромиссы. На это указал президент России Владимир Путин в четверг, 19 ноября, во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС.

Как отметил российский лидер, "жизнь меняется, возвращаться к прежним ситуациям бессмысленно". Такими же бессмысленными политик назвал попытки некоторых государств "подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся".

Владимир Путин подчеркнул, что "все должны исходить из реалий: и мы, и те, с кем мы пытаемся договориться". Касается это также украинского конфликта и территориального вопроса.

В целом, отметил президент России, нет каких-либо непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по архитектуре безопасности в Европе: "Мы к компромиссам готовы, надо, чтобы другие участники процесса осознали реалии и пошли на компромиссы". Для этого требуется только политическая воля, резюмировал Владимир Путин.