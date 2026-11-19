Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС говорили о заинтересованности своих стран и всего мира в прекращении конфликта на Украине. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, российский лидер.

Отвечая на вопрос иностранного журналиста о якобы нестыковке между принятой лидерами трех стран декларации о мире и продолжением конфликта на Украине, Владимир Путин поинтересовался: "А вы не заметили удары (укронацистов) по Крымскому мосту — чисто гражданскому объекту? Просил бы обратить на это внимание".

Напомнил президент России и про объявленную Киевом 40-дневную операцию в виде атак на российские объекты энергетики и танкеры: "Еще какие серьезные удары!"

С учетом этого "как минимум некорректно и неточно" говорить, что продолжение конфликта на Украине — "чисто инициатива российской стороны", подчеркнул Путин.

Президент России подтвердил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта на Украине: "Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать". Однако "вопрос не только и даже не столько в нас сегодня — вопрос в украинской стороне". Если в Киеве хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с компромиссами, предложенными еще до встречи саммита в Анкоридже: "Мы согласились — теперь дело за Украиной".

Владимир Путин указал на тщетность попыток властей Украины удержать оставшиеся под их контролем примерно 10% Донецкой области: "Ну сначала удержат, а потом что?"

Таким образом, завершение конфликта на Украине — это "не только наш вопрос, но и вопрос киевского режима", резюмировал президент России. Он напомнил, что нынешняя власть установилась на Украине в результате государственного переворота, однако подтвердил, что "даже с ним мы готовы к диалогу".