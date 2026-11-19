Президент Финляндии и премьер Норвегии, недавно позвонившие в Кремль, давали понять, что нужно вести диалог, но их последующие действия, в том числе в спорте, — это движение в обратную сторону. На это указал президент России Владимир Путин в четверг, 19 ноября, во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС.

Говоря о непоследовательности европейских политиков и расхождении их слов с делами, российский лидер риторически поинтересовался: "Как вести диалог, когда уровень доверия не растет, а снижается?"

Путин резко раскритиковал отказ европейских стран выполнять решение Международного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов на международные турниры. Президент подчеркнул, что это пренебрежение нормами международного спортивного права, грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, "но, видимо, кто-то этого не хочет".

Также Владимир Путин рассказал: "Мне иногда кажется, что без смены политических элит в некоторых европейских странах ничего не получится сделать для нормализации отношений". В то же время, подчеркнул российский лидер, мы видим, что люди в этих странах не хотят "милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией".