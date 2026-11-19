Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, что с Дональдом Трампом они в полушутку обсуждали тему выдвижения президента США на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

Как отметил российский лидер, решения о вручении Нобелевской премии мира часто принимались по политическим мотивам, а не за реальный вклад.

У России есть свои премии, с нейтральным жюри, за реальный вклад в дело мира, напомнил президент.

Вместе с тем Владимир Путин усомнился, представляет ли ценность сегодняшняя Нобелевская премия мира. И добавил, что деньги на Нобелевскую премию изначально российского происхождения, так как Нобель заработал их в России.