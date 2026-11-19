Уверенным, неспешным шагом лидеры трех сильнейших государств на планете выходят на совместную церемонию фотографирования. Событие историческое - можно оценить количество журналистов, которые которых пустили в зал. Владимир Путин и Си Цзиньпин выбрали галстуки одинакового бордового цвета. Дональд Трамп появился в синем. И никаких рукопожатий здесь не было.

А вот кадры уже самих трехсторонних переговоров - лидеры сидят за круглым столом. В центре - орхидеи. Как символ благородства, гармонии и уважения.

"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемый президент Соединенных Штатов господин Трамп. Прежде всего хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской народной республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное - совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах – задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы. Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине", - сказал Владимир Путин.

Встречу лидеров китайская сторона решила провести не на площадке саммита АТЭС, а в другом, более тихом месте - резиденции "Цилинь Шаньчжуан" на северо западе Шэньчжэня. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сейчас мир переживает небывалые за столетия тектонические перемены глобального масштаба. И на ведущих державах лежит особая ответственность. Исторической - встречу назвал и президент США Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что необходимо понижать количество ядерного оружия в мире. Тут стоит отметить, что Вашингтон чуть меньше года назад не стал продлевать договор СНВ-3 с Москвой. И сегодня рост ядерных арсеналов ничто не ограничивает. А по итогам трехсторонней встречи опубликована декларация глав государств о мире. И там тема ядерного сдерживания отражена: "Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия".

Еще в итоговой декларации отражено, что Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран в мире. То есть речь идет об энергетическом сотрудничестве. Кроме того, отмечено, что Международный уголовный суд не должен злоупотреблять своими полномочиями.

"Убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов", - отметил Путин.

Трамп начал с дружеской ноты, лидеры поздоровались за руку. Американский лидер что-то прошептал Путину на ухо, оба улыбались. Наш президент со своей стороны пожал руки госсекретарю США и министру финансов. Трамп в кулуарах поприветствовал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и отметил, что тот отлично справляется со своей работой. Явно это была отсылка к тому, что у самого Трампа пресс-секретаря нет, а последнюю - Кэти Захарию - он уволил через пять дней после назначения.

Российские участники встречи - глава МИДа Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

"Мы отлично друг друга знаем уже многие годы, сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу. Я надеюсь на хорошие результаты", - сказал Трамп.

Двусторонняя встреча продлилась около 40 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин со встречи с Трампом вышел в отличном настроении. Обсуждались двусторонние отношения, а основной была тема украинского конфликта. Еще полтора часа длились переговоры в трехстороннем формате, на которых были лидеры России, Китая и США.

Трамп затем сразу направился в аэропорт и покинул Шэнчьжэнь. А Владимир Путин и Си Цзиньпин покидали встречу вместе. Председатель КНР решил лично проводить российского коллегу до автомобиля, а Путин оценил организацию саммита: "Больше вам спасибо. За организацию, все очень здорово. Мне кажется, что даже никто не ожидал, что все так пройдет идеально".