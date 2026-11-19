В личной жизни 42-летней Юлии Пересильд недавно произошли значительные перемены. Звезда фильма "Вызов" вышла замуж за кинооператора Михаила Милашина. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество и предпочли сохранить подробности свадьбы в секрете. Более того, несколько месяцев актриса и оператор скрывали свои отношения.

Первые подозрения о замужестве актрисы появились после того, как она показалась на публике с кольцом на безымянном пальце. Вскоре информация о новом семейном статусе Пересильд подтвердилась.

Долгое время Юлия и Михаил не афишировали отношения, однако накануне впервые появились вместе на светском мероприятии. Супруги посетили кинопремьеру в Москве, где спокойно прошли к фотозоне и позировали фотографам. При этом общаться с журналистами молодожены не захотели.

Позднее Пересильд все же ответила на несколько вопросов во время церемонии OK! Awards. Журналисты поинтересовались, сменила ли актриса фамилию после свадьбы. Юлия в ответ лишь загадочно улыбнулась.

Зато звезда российского кино рассказала, как ее дочери Анна и Мария восприняли появление отчима. На вопрос журналистов об их реакции актриса коротко ответила: "Замечательно".

Напомним, что слухи о романе Пересильд и Милашина появились около года назад. Новый избранник актрисы немного старше нее и хорошо известен в кинематографических кругах. Он работал над фильмами "Елки-3", "Лед" и "Сто лет тому вперед", а в 2024 году стал лауреатом премии "Ника".

Михаил пережил развод. Он был женат на внучке актера Арчила Гомиашвили, прославившегося ролью Остапа Бендера. В этом браке родились двое детей. В Сети появлялись слухи, будто Пересильд стала причиной распада его семьи, однако подтверждений этой информации нет.

В свою очередь Пересильд более десяти лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. У пары родились две дочери — Анна и Мария. При этом официально Юлия и Алексей женаты не были.