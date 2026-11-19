Американской стороне хорошо известна гуманитарная инициатива президента России Владимира Путин по Константиновке. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В рамках такой миссии жители Константиновки получат возможность беспрепятственно выехать из населенного пункта, который находится в тяжелой ситуации. Людям, которые решат остаться, привезут продукты, лекарства и все необходимое. Обеспечение безопасности и разминирование окрестных дорог берут на себя российские военные. От киевского режима требуется соблюдение режима прекращения огня в период подготовки и эвакуации мирных граждан.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин не обсуждал эту инициативу с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе общения на полях саммита АТЭС. Однако в целом предложение о проведении такой гуманитарной миссии встретило поддержку в Вашингтоне.

В то же время из Киева звучат противоречивые заявления, демонстрирующие неготовность украинцев присоединиться к гуманитарной инициативе по Константиновке, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Накануне помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что "помощь любых сторонников проведения такой гуманитарной акции будет приветствоваться". Когда операция по оказанию помощи жителям Константиновки будет подготовлена, Россия пригласит журналистов с Украины, из европейских стран и Соединенных Штатов "понаблюдать за всем этим", пообещал представитель Кремля.