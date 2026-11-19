Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на прошлой неделе стали родителями в третий раз. Певица родила сына, имя которого счастливые родители пока держат в секрете.

Оправившись после родов, Юлия вышла на связь с подписчиками в своем блоге. 44-летняя певица раскрыла подробности прибавления в семье. Так, по словам Ковальчук, рожала она в частной клинике в Москве, где ранее появились на свет ее дочери.

"Когда прошло немного времени, пришло осознание глубины счастья и важности того, где и с кем ты переживаешь свои самые незабываемые часы в жизни. И вот я уже в третий раз хочу сказать огромное спасибо своему „дому спокойствия“, в котором время перед родами и после протекает настолько комфортно, что хочется вновь и вновь сюда возвращаться", — поделилась исполнительница.

Ковальчук поблагодарила всех, кто помогал ей во время родов. Отдельно певица выделила акушерку, доулу, фотографа и своего гинеколога.

"Но главная благодарность моему любимому мужу, который ни на секунду не оставлял меня, зная как важно мне, чтобы он был рядом", — обратилась к Чумакову жена.

Юлии удалось скрыть третью беременность от посторонних глаз, так было и когда она вынашивала дочерей Алисию и Амелию. Для Ковальчук важно, чтобы ее дети оставались вне публичного поля. По всей видимости, супруги будут скрывать и сына.

"Теперь вы знаете, почему я ненадолго пропала с экранов ТВ и площадок, так как вопросов по этому поводу было много. И вернуться в работу в качестве не просто артистки, а многодетной мамы втройне приятно", — заключила артистка.