Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Сержант Григорий Логвиненко восстановил работу антенного устройства и ретранслятора, повреждённых в результате артиллерийского обстрела. Рискуя жизнью, он устранил неполадки и наладил связь между мотострелковыми подразделениями. Благодаря его мужественным действиям наши штурмовые группы заняли новые рубежи.

Рядовой Константин Отинов вместе с группой доставлял боеприпасы на позиции расчётов ударных беспилотников. Во время атаки вражеских FPV-дронов он из стрелкового оружия ликвидировал БПЛА и не допустил потерь среди личного состава и техники.