В Харьковской области артиллеристы группировки "Запад" метким огнём разгромили пункты управления БПЛА, склад боеприпасов и укрытия врага. Снаряды "Малки" поразили цели на расстоянии свыше 30 километров.

На Днепропетровском направлении расчёты ударных FPV-дронов группировки "Центр" в режиме свободной охоты сбили воздушным тараном тяжёлые гексакоптеры противника типа "Баба Яга". Также уничтожена живая сила ВСУ.

Это кадры из Запорожской области. Разведка группировки "Восток" выявила места скопления боевиков и военной техники врага. Расчёт нашего "Града" лишил противника важных резервов.

А на Славянско-Краматорском направлении слаженная работа артиллерии и операторов ударных БПЛА обеспечила огневую поддержку штурмовикам. Уничтожены укрытия боевиков и пункты управления дронами.