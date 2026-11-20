Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 20 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областей. Дроны перехвачены также над Псковской, Ростовской, Волгоградской областями, над Краснодарским краем и Республикой Крым. БПЛА ликвидированы над Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Калужской области ПВО сбила за ночь 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, дроны перехвачены над территориями семи округов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.