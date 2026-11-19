Церемоний фотографирования на АТЭС было много, но эта особенно войдет в историю как символ безысходности для тех, кто отказывается видеть истинное положение вещей. Политики выстроились для группового снимка. Владимир Путин - по правую руку от лидера Китая Си Цзиньпина, президент США Дональд Трамп - по левую. Расстановка ожидаемая, но все равно неприятная для европейцев. Правда, больше всего Брюссель расстроили премьеры Канады и Австралии Марк Карни и Энтони Альбанезе. Обе страны в "коалиции желающих", которая поддерживает Украину. Еще месяц назад эта парочка отказалась участвовать в коллективном снимке на встрече глав МИД в американской Атланте. Им страшно было оказаться на одной фотографии с нашим министром Сергеем Лавровым. Сегодня портить реноме было бы рискованно.

"Выход Путина на мировую арену в сопровождении ряда лидеров, которые годами осуждали его и пытались изолировать из-за войны на Украине, вызвал критику в некоторых странах. Этот снимок породил вопросы о том, какой посыл он несет в отношении международной решимости противостоять российской агрессии", - пишет New York Times.

Критикуй - не критикуй, но Европа явно на задворках того, что решают лидеры самых больших мировых держав. Пока все взгляды были прикованы к происходящему в Китае, европейская "партия войны" собралась в Берлине на экстренный саммит "коалиции желающих", ожидая итогов трехстороннего саммита. А мировые СМИ накаляли и без того волнительные часы неизвестности громкими заголовками: "Си Цзиньпин, Трамп и Путин определяют границы нового миропорядка и обрекают Европу на стратегическую неактуальность".

Три ведущие державы, обладающие правом вето в мировом масштабе, решили, что вопросы планетарной безопасности больше не решаются в многосторонних офисах в Женеве или Нью-Йорке, а, скорее, посредством строгой арифметики переговорного процесса.

"Конечно, все внимание было приковано к этой трехсторонней встрече. Первой в своем роде. Одним из ключевых результатов, которого хотели добиться лидеры, было совместное фото. И каждый из них что-то от этого получил. Си Цзиньпин показывает себя в роли глобального дипломата. Для Путина это шанс вновь заявить о себе на мировой арене. А Трамп хочет восстановить авторитет после неудачных для него и его партии промежуточных выборов", - говорит Алайна Трин, корреспондент CNN в Белом доме.

В Польше началась истерика из-за жеста Трампа в адрес Путина. Обращение американского лидера к российскому как к другу явно взбесило Дональда Туска. И в своей соцсети он написал: "Боже, защити нас от таких друзей". Польские СМИ такой истерики не поняли. А еще засомневались, в адрес какого друга такой опус. Не Трампа ли?

Туску пришлось экстренно оправдываться и пояснять, кого он имел ввиду: "Владимир Путин никогда не станет для Польши другом, даже если Трамп называет его так". А еще выложил фото с Зеленским и премьером Великобритании Энди Бернемом, прокомментировав - "вот настоящие друзья".

В граничащей с Польшей Словакии настрой после встречи лидеров трех держав иной. Премьер-министр Роберт Фицо отметил - время этих переговоров слово "мир" звучало чаще, чем за четыре года заседаний Европейского совета, который он назвал "европейским военным кабинетом".

"Со всеми тремя президентами, с китайским и российским даже неоднократно, мне довелось встретиться, поэтому меня не удивляет прагматичный итог их переговоров. Убежден, что его не перекроет ревность Европы, которую никто уже не приглашает к столу переговоров", - констатировал Фицо.