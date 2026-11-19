Более 5,5 триллиона рублей будет направлено на реализацию Стратегии развития транспортного комплекса России в течение следующих трех лет. Об этом заявил глава кабмин Михаил Мишустин на международном форуме "Транспорт России" в Гостином дворе.

Премьер осмотрел выставку. В экспозиции участвуют более 120 крупных компаний, которые представили проекты по развитию транспортной системы страны.

В ходе пленарной сессии премьер также отметил, в ближайшие четыре года должна завершиться модернизация 75 аэропортов. Важный вопрос - и доступность перелетов для пассажиров. В сфере железных дорог приоритетное внимание строительству высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". Уже через четыре года пассажиры смогут добираться между городами за 2 часа 15 минут.

"Обновленные подходы к управлению отраслью составят основу Стратегии развития транспортного комплекса, которая сейчас разрабатывается уже с горизонтом планирования до 2050 года. Ее реализация потребует значительных ресурсов. В рамках профильной государственной программы в течение следующих трех лет на такие цели предполагается направить более 5,5 триллиона рублей. Эти средства заложены в проекте федерального бюджета. Важно, чтобы финансирование направлялось не на отдельные проекты, а на комплексные решения с измеримыми результатами для экономики, людей и российских субъектов", - сказал Мишустин.

Также на полях форума премьер вручил государственные награды и премии правительства сотрудникам отрасли, поздравив их с профессиональным праздником.