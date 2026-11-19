Радиостанция УВБ-76, известная также как радио Судного дня, отреагировала на главные события четверга, 19 ноября: пленарное заседание саммита АТЭС, трехстороннюю встречу лидеров США, России и Китая на полях саммита, а также на последующую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Как уточняет Telegram-канал, отслеживающий активность "Жужжалки", после выступления российского лидера, осветившего самые острые вопросы международной повестки, в эфире радио Судного дня прозвучало слово "Коровушка".

Это четвертое послание на частоте УВБ-76, прозвучавшее 19 ноября. До того в эфир вышли слова "Греховодник", "Интервент" и "Горнонаст".

Около полувека так называемая радиостанция Судного дня выдает в эфире сигналы, источник и суть которых до сих пор никто не сумел расшифровать. Высказываются различные предположения: от версии о принадлежности к российской системе запуска ракет до участия внеземных цивилизаций в жизни землян.