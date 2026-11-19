Требования российского законодательства обязательны для всех, кто работает в нашей стране. Об этом напомнил в четверг, 19 ноября, председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий высказался вслед за вынесением Генеральной прокуратурой предупреждения в адрес Wikimedia Foundation, владеющей онлайн-энциклопедией "Википедия". За нарушение законов России и неисполнение предписаний органов власти этому ресурсу грозит статус нежелательной организации. В активе компании уже имеется штраф более чем на 15 миллионов рублей за неудаление противоправного контента.

Боярский отметил, что государство заинтересовано в конструктивном взаимодействии и предоставляет владельцам интернет-ресурсов возможность устранить выявленные нарушения. Воспользоваться ей или нет — решение, за которое администрация "Википедии" несет самостоятельную ответственность, цитирует парламентария ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин скептически высказывался о "Википедии", подчеркивая, что "мы сами знаем качество этой информации". Глава государства призвал развивать собственные просветительские проекты и ресурсы.

В частности, глава государства предлагал заменить "Википедию" Большой российской новой энциклопедией в электронном виде — тогда "будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная".