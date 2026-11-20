Будут ли дальше развиваться идеи, которые были достигнуты в Шэньчжене, с учетом того, что три державы с разными интересами показали, что имеют много общего? Допустят ли Европу до консультаций подобного уровня или то, что ее вообще не берут в расчет, говорит о закате европоцентризма?

На вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Дмитрий Суслов - заместитель директора Центра комплексных и международных исследований Высшей школы экономики.

"Эта декларация говорит о том, что три ведущие державы мира готовы договариваться друг с другом и уже договариваются и обозначают какие-то моменты общих интересов", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео