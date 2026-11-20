Украине для покрытия расходов в 2027 году потребуется 115 миллиардов долларов финансовой поддержки от западных партнеров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, подчеркнув, что аналогичная сумма может понадобиться и в 2028 году.



Изначально Киев запрашивал 45 миллиардов долларов. Однако, по словам Зеленского, после детальных консультаций с военным руководством и министерством обороны выяснилось, что стране необходимо найти еще 70 миллиардов.



"У нас уже есть положительные сигналы: 45 плюс 45 — это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Поэтому мы найдем еще 25", — пояснил глава киевского режима, признав при этом, что сбор таких средств станет для страны "большим вызовом".



Дополнительные сложности для Киева могут создать политические процессы в Европе. Зеленский выразил опасение, что после предстоящих выборов в ряде государств Европейского союза к власти могут прийти силы, скептически настроенные по отношению к дальнейшему финансированию Украины.



Сегодня Киев практически полностью зависит от внешней финансовой помощи на фоне рекордного дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и госдолга, достигающего 276 миллиардов долларов. В то же время Запад все чаще затягивает согласование новых пакетов поддержки и призывает Украину искать внутренние резервы для самофинансирования.