Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Таджикистан. Из Душанбе российский лидер начинает новую часть программы после завершения поездки в Китай, где он участвовал в саммите АТЭС и трехсторонней встрече с лидерами КНР и США.



Как пояснил ранее Путин, приглашение посетить республику он получил от Эмомали Рахмона, который на прошлой неделе приезжал в Москву на саммит ОДКБ. Из-за насыщенного графика тогда не удалось обсудить все вопросы, поэтому лидеры решили продолжить диалог в личной встрече.



Главными темами переговоров станут двусторонние отношения, растущий объем экономических связей и реализация перспективных совместных проектов. Отдельное внимание стороны уделят вопросам региональной безопасности, включая ситуацию вокруг Афганистана, где недавно с визитом побывала российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Кроме того, президенты обсудят функционирование 201-й российской военной базы, которую Путин ранее назвал важным гарантом стабильности во всей Центральной Азии.



В последний раз президент России посещал столицу Таджикистана с трехдневным государственным визитом осенью 2025 года.