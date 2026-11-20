Президент США Дональд Трамп призвал лидеров ЕС и Зеленского пойти на сделку с Кремлём и обозначил заинтересованность президента России в прекращении конфликта. Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, американский лидер по пути из Шэнчжэня прямо с борта самолёта созвонился с так называемой коалицией желающих и резко раскритиковал расходы Брюсселя на военную поддержку Киева. Он подчеркнул, ЕС тратит "миллиарды долларов" на Украину вместо того, чтобы перенаправить их на собственные нужды.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Берлине сообщил, что Европа намерена начать мирные переговоры с Россией. Но действия говорят о другом. Принят новый пакет военной помощи киевскому режиму на двести шестьдесят миллионов фунтов стерлингов от Британии, а также - дополнительные 45 миллиардов евро со стороны Еврокомиссии.