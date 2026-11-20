Сегодня Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу - 80. В день рождения он возглавит божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Своё предназначение предстоятель осознал ещё в детстве – родился в семье священника, а в двадцать два года принял монашеский постриг.

Служение. Каждый день. В жизни Святейшего Патриарха нет ничего личного. И никакого исключения даже в дни юбилеев. Он и встречает их обычно - в храме, возглавляя литургию.

Будущий Патриарх родился в 1946-м в Ленинграде. Дед и отец - священники. И своё предназначение он знал с детства. Не был ни пионером, ни комсомольцем. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию - со степенью кандидата богословия. В 22 года принял монашеский постриг. В 29 - он уже епископ. Затем - архиепископ, ректор Ленинградских духовных школ, митрополит Смоленский и Калининградский. Возрождает приходы, открывает семинарии и православные гимназии. А в 2009-м избран Патриархом.

И все эти годы у Патриарха Кирилла - напряженнейший рабочий график. Строительство и восстановление храмов и монастырей по всей стране, благотворительность. Постоянные поездки и встречи - детские дома, школы, больницы. Его везде ждут с любовью.

Для больницы Святителя Алексия сам Патриарх делает очень многое. Он председатель попечительского совета. И давно уже завёл традицию - всем, кто хочет поздравить его с праздниками и юбилеями, предлагает вместо белых роз направлять средства в эту клинику. Здесь они нужнее. Недавно лично был с визитом. Открыл новый корпус. Осмотрел оборудование. Вникая, как всегда, во все детали.

Лучшим подарком для Патриарха и в этот юбилей будет то, что все средства направят на приобретение нового реабилитационного оборудования, на оказание помощи в новых республиках.

"Мы открыли два центра протезирования, медицинской адаптации, один в нашем филиале Московской области в Жуковском, а второе, что уникально, в Донецкой народной республике в городе Горловка работает наш центр протезирования и помощь оказывают непосредственно в Донецкой народной республике", - отметил Алексей Заров, главный врач больницы Святителя Алексия.

С началом СВО Патриарх неоднократно подчеркивал - помощь военнослужащим и их семьям - важнейшая часть пастырской работы в приходах. По его благословению в зону СВО передают иконы и мощи святых. Патриарху очень важно знать, как живут люди. Объездил всю Россию. Побывал в самых отдалённых регионах. На вопрос - зачем отправляется на Чукотку - ответил: "люди, там живущие, никогда не видели Патриарха, как я могу их не навестить".

Он служил молебен на острове Ратманова - это самая восточная точка России, четыре километра до Америки. Или вот он на Новой земле - с детьми. А в 2016 случилось событие беспрецедентное. В аэропорту Гаваны состоялась первая за все время существования католической и православной церкви встреча двух её глав - Патриарха Кирилла и папы римского Франциска. И это было не просто протокольным мероприятием, а результатом того, что отношения действительно улучшились. А после этой символической встречи Патриарх Кирилл продолжил свое турне и побывал даже в Антарктиде. Тогда весь мир облетели трогательные кадры.

Патриарх Кирилл колоссально эрудирован. Среди его многочисленных талантов несомненный - ораторский. Это скажет любой, кто слушал его проповеди. И, безусловно, у него есть и писательский дар.

"Достаточно вспомнить его литературные труды, и мы понимаем, что все то, что написано в этих трудах - тот путь, который должен пройти каждый гражданин России, христианин, особенно русский человек, и не потерять веры, не потерять в себе Бога в своем сердце", - рассказал Борис Галкин, заслуженный артист России.

К юбилею Патриарха - культурные и просветительские мероприятия по всей стране. Фильмы о нём. Фотовыставки. Кадры, отражающие ключевые моменты служения. Как посвящение ему и большая экспозиция "Христианская традиция" в столичном Манеже, он посещал её вместе с президентом.

Про Патриарха Кирилла говорят - на его долю выпало немало испытаний, но Господь знает, кого в качестве настоятеля направлять в наш мир в самое непростое и ответственное время. Ведь у него есть главная сила.

"Вера. Его вера. Перед ним Господь и его паства, вручённая Богом нашему Патриарху. И я вспоминаю его слова, которые он нередко повторяет - не надо ничего бояться, никого бояться кроме Бога, и тогда всё будет получаться", - сказал Тихон, митрополит Симферопольский и Крымский.

Историческая фигура. Он полностью отдает себя церкви и людям. Когда вся жизнь – служение, иначе просто невозможно.