Жителей Киева призвали не пользоваться личным транспортом без острой необходимости. Мер украинской столицы Виталий Кличко заявил, что движение между правым и левым берегами Днепра перекрыто после массированных ракетных ударов ВС России.

По данным Кличко, поврежден Подольско-Воскресенский мост. Закрыто движение с правого берега на левый. Поврежден Дарницкий мост, есть новые попадания в районе Южного моста. Ракетная атака продолжается, степень повреждений специалисты оценят после окончания воздушной тревоги.

Мэр Киева подчеркнул, что это еще не окончательные итоги ночного удара российской армии. Воздушную тревогу пока не отменяли, полная картина повреждений неизвестна. Подробную информацию ожидают через пару часов.