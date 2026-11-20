Вирусов, способных вызвать пандемию, сейчас в мире нет.

"На сегодня в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает", - сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ученые по всему миру внимательно отслеживают мутации коронавируса и других вирусов, однако ничего опасного в поле их зрения пока не попадало. В России действует эффективная система мониторинга различных патогенов, подчеркнула Попова.

Ранее россиян призвали не возможной пандемии из-за нового штамма свиного гриппа. Ее возникновение является частью эволюционного процесса, а распространение заболеваний носит цикличный характер.