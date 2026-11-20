Сложно сформировать реалистичный консенсус ради мира в Европе, когда представители ЕС щедро финансируют Украину.

Так в Москве отреагировали на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что страны ЕС на встрече с американскими эмиссарами проявили серьезный настрой на урегулирование украинского кризиса.

"Непростая задача - превратить поджигателей войны в миротворцев и сформировать реалистичный консенсус ради мира в Европе", - спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерены активно участвовать в переговорах по Украине в формате "Е5 + ЕС".

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригласил европейских представителей в Москву, чтобы прояснить их позицию по Украине. Только после этого Кремль определит, в каком формате продолжать диалог с Киевом.