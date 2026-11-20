Юлия Пересильд перестала скрывать супруга. Известная актриса начала выходить в свет с оператором Михаилом Милашиным.

Отметим, что об их романе стали ходить слухи еще год назад. Он чуть старше и известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника".

С оператором, который, как утверждают некоторые интернет-пользователи, является копией голливудского актера Джона Траволты, Юлия Пересильд оформила отношения 22 августа. Влюбленные расписались в одном из самых красивых ЗАГСов России - Грибоедовском. При этом пара не стала закатывать роскошное торжество по такому случаю, передает Starhit.

Для Юлии этот брак стал первым. А вот Михаил уже был женат. Он состоял в отношениях с внучкой актера Арчила Гомиашвили — легендарного Остапа Бендера. Настасья Сантовац — дочь Нины Гомиашвили и ресторатора Деяна Сантоваца. Супруга родила ему дочек. Девочкам сейчас девять и пять лет. Однако этот брак распался. В марте 2025 года Милашин оформил развод. А спустя пару месяцев его уже увидели с Юлией Пересильд.

Кстати, что у актрисы тоже две дочки. Их она родила от режиссера Алексея Учителя, с которым состояла в отношениях долгое время.

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