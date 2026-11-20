Личные данные тысяч пользователей платежных систем Visa и Mastercard оказались в распоряжении хакеров. От действий киберпреступников, которые использовали программы-вымогатели, пострадали также клиенты банка JPMorgan Chase, сообщает The Wall Street Journal.

Подчеркивается, что взлом зафиксирован во время нескольких масштабных технических сбоев в системах американских ведомств и крупных компаний. Из-за технических неполадок на прошлой неделе власти США более чем на четыре часа запретили все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Неполадки были зафиксированы не только у одного из крупнейших авиаперевозчиков United Airlines, но и у Microsoft.

Газета утверждает, что хакеры получили доступ к информации через взлом сторонних организаций. В Visa заявили, что целью хакеров стал поставщик услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона. Якобы, злоумышленники не получили доступ к платежным данным пользователей. В JPMorgan Chase также настаивают, что утечка информации касалась лишь маркетинговых данных банка - имен клиентов и их электронных адресов.