Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские ракеты и дроны поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали также складские терминалы, где хранились крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны добавили, что поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, под удар попали морские суда с грузами для ВСУ. Ранее сообщалось об ударах по мостам через Днепр в украинской столице.