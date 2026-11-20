Ирина Пинчук попала в скандал. Теперь звезде реалити-шоу "Дом-2" приходится оправдываться.

Дело в том, что на днях Ирина объявила, что приняла ислам. Недавно вместе со своим избранником, бизнесменом Саламбеком Мартазановым, она прошла мусульманский обряд бракосочетания, а потом пара оформила брак в МФЦ.

Многие поклонники крайне негативно отреагировали на поступки Пинчук. Они высказали мнение, что та сменила религию просто под влиянием нового мужа. Некоторые поклонники раскритиковали Ирину в пух и прах. В результате на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" девушка опубликовала видео, в котором решила расставить все точки над i.

"Откуда вы знаете, что у меня происходит внутри? Какими вопросами я задаюсь, чем я интересовалась, интересуюсь?.. Самое главное — это вообще кто из вас знает степень моей религиозности до принятия ислама, чтобы обвинять меня в предательстве веры? Вы придумали себе мою прошлую жизнь, мои мысли, мои убеждения, вообще придумали обстоятельства, мотивы, при которых сейчас это все произошло", - возмутилась Ирина.

При этом она признала, что узнала больше об исламе благодаря мужу, за которым наблюдает каждый день. По словам Пинчук, ей стало интересно, она начала это изучать и в итоге нашла в этой религии спокойствие. А мнение ненавистников и критиканов, заявила девушка, ее совершенно не волнует.

Пока не известно, как воспринял эти новости бывший муж Иры Арай Чобанян. Напомним, что от экс-участника "Дома-2" Пинчук родила двоих детей. Арай вырос в традиционной религиозной армянской семье, придерживающейся христианских устоев. Но сыновей Пинчук и Чобанян так и не крестили, хотя старшему мальчику уже пять лет.

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