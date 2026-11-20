Теплая погода в Москве сохранится до конца выходных. Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди.

Зима с устойчивым снежным покровом придет в столичный регион в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. К вечеру вторника высота снежного покрова достигнет пяти сантиметров. Столбики термометра покажут плюс один градус.