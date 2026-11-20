Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию без объяснения причин своего поступка. Сассекские обмолвились, что хотят дать детям хорошее образование. Но в эту версию мало кто поверил.

Спустя три месяца после переезда Гарри и Меган всплыла правда. Как пишет Daily Express, супруги знали, что скоро станут известны шокирующие подробности жизни Томаса Майкла. Герцог и герцогиня буквально бежали из своего дома в Монтесито, опасаясь, что полиция придет к ним.

Напомним, что отец Меган, Томас Маркл-старший, был арестован по обвинению в хранении детской порнографии. Арест последовал после того, как сотрудники ФБР изъяли материалы из двух складских помещений в Лос-Анджелесе, которые Томас Маркл арендовал на протяжении почти 20 лет.

Королевский обозреватель и писатель Том Сайкс уверен, что Гарри и Меган решили покинуть США, чтобы избежать наиболее тяжёлых последствий разразившегося скандала. Он убежден, что супруги знали о надвигающемся скандале.

"Я считаю, что они вернулись, прекрасно понимая, что их ожидает. Они прекрасно знали, что эта история развивалась за кулисами уже несколько месяцев и рано или поздно должна была стать достоянием общественности", — сообщил писатель.

Сайкс также предположил, что герцогиня хотела избежать общения с представителями ФБР. "Я уверен, что Меган совершенно не хочет, чтобы её допрашивали. Возможно, именно этим объясняется их поспешный отъезд из Калифорнии, а также принятое в последний момент решение остаться в Британии на Рождество, несмотря на то что их здесь не ждут", — заявил обозреватель.

Несмотря на возвращение в Великобританию, отношения Гарри и Меган с другими членами британской королевской семьи остаются отчуждёнными. Супругов не включили в планы традиционного рождественского празднования королевской семьи.