ВС России минувшей ночью нанесли по Киеву один из самых мощных комбинированных ударов с начала спецоперации.

В украинской столице повреждены три моста через Днепр - Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Движение с правого на левый берег Днепра в настоящее время перекрыто. Автомобилистам рекомендовали оставить дома свой транспорт.

Пять из десяти районов Киева обесточены, в трех районах прекращено движение троллейбусов.

Для удара ВС России использовали сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью также были поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.