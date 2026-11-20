Сутки спустя после исторического саммита России Китая и США англо-саксонские медиа продолжает корежить от простого слова "друг". Хозяин Белого дома еще не успел вернуться в Овальный кабинет, а его уже начали клеймить и оппоненты, и ястребы из его же республиканской партии. Трамп назвал Путина другом - во всех заголовках американских газет.

Евробюрократы - в расстроенных чувствах. Обиды - на уровне детского сада: нельзя дружить с теми, кто не из нашей песочницы. Дональд Трамп на выпады оппонентов ответил так.

"Я спросила президента Трампа, что он об этом думает. Он отмахнулся. Мол, я ничего не могу с этим поделать - давно знаю Путина. И он действительно хочет заключить сделку, чтобы положить конец войне с Украиной. Трамп заявил, что надеется, что Зеленский тоже этого хочет", - рассказала Айша Хасни, корреспондент Fox News при Белом доме.

Дональд Трамп призвал Старый свет прекратить тратить деньги на украинский конфликт и последовать его примеру: разговаривать напрямую. Евробюрократы поняли по-своему.

Канцлер Германии уже вертит в руках глобус, выбирая нейтральную территорию для переговоров с участием европейцев. Например, Объединённые Арабские Эмираты. Хотя Владимир Путин накануне уже обозначил позиции.

Судя по заявлениям евробюрократов, на переговоры они собираются ехать с ракетами для Украины и чемоданами денег. Главарь киевского режима прихватит с собой ещё и несколько дивизий солдат.

Отсутствие иностранных войск на территории Украины Москва называет одним из ключевых условий мира. То есть Зеленский делает все, чтобы конфликт продолжался. А европейцы, вопреки окрикам из Вашингтона, обещают не прекращать финансирование украинской военной машины. 90 миллиардов евро Киев получит от ЕС до конца 2027-го. И еще по 70 миллиардов от НАТО. В этом и следующем году.