Сегодня Всемирный день педиатра. С профессиональным праздником московских специалистов поздравил мэр столицы Сергей Собянин. В социальных сетях он рассказал, как город развивает детскую медицину.

Так, в прошлом году открыли многопрофильный комплекс больницы Святого Владимира. Только за первый год работы там помогли более чем 75 тысячам маленьких пациентов.

Запустили два важных проекта. Это "Ранняя помощь" - для малышей, родившихся раньше срока, с низким весом или перенёсших критические состояния. Ещё одна инициатива предполагает специализированную помощь по направлениям "кардиохирургия", "кардиология" и "гастроэнтерология". Для этого работают шесть центров.

Продолжается модернизация Морозовской больницы. А в районе Филёвский Парк строят новый детский многопрофильный комплекс.