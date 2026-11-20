Столицу Приморья сковало льдом. После снегопада из-за перепадов температуры вместо дорог и тротуаров - сплошной каток. Резко выросло число аварий. Едва передвигаются и пешеходы.

Машина не взорвалась. Но почти на сутки перегородила проезд другим авто. Водитель не пострадал. Говорит, перевернулся, потому что дорога была как каток.

Если центральные магистрали города после недавнего снегопада почистили, то тротуары проезды во дворах сковало льдом. Жители не могут проехать к своим домам. Катятся со скользких спусков и буксуют на подъемах.

Опасной коркой покрылись и многочисленные лестницы в городе. Чтобы не упасть, лучше идти медленно и очень осторожно. Так выглядит путь к Владивостокской клинической больнице. Если на машине проехать можно, то вот тротуар — сплошной лед. Ни подняться, ни спуститься — невозможно.

Спотыкаясь и скользя, административные комиссии пошли в обледенелые дворы с проверкой. Собственники территорий и управляющие компании по закону должны устранить гололед в первые же сутки. Иначе — штраф, 100 тысяч рублей.

Однако, не все управляющие компании оказались такими послушными. Жители с ужасом думают о том, что полностью освободиться ото льда дворы города могут только к весне.