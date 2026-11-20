Яркое событие в культурной жизни столицы. В Москве состоялся гала-концерт победителей всероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.

Всего на конкурс поступило свыше 14 тысяч произведений, участники - более пяти тысяч человек - представители всех регионов, а также республики Беларусь.

Жюри под руководством Александры Пахмутовой отобрало в финал 13 работ. На творческом вечере народная артистка сама аккомпанировала выступавшим на сцене. А также представила свою новую песню, посвященную друзьям и близким. По поручению президента конкурс станет ежегодным.