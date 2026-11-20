У Лидии Доротенко печальная судьба. Она хоть и снималась в самых знаменитых картинах, но слава ее обошла стороной, да и в личной жизни не сложилось.

В августе Лидии Доротенко, которая отметилась в таких фильмах как "Брат", "В ожидании чуда" и "Полосатый рейс", исполнилось 95 лет. В последнее время она находится в плачевном состоянии. Актриса буквально жила на улице и скиталась в метро в Санкт-Петербурге.

Озаботилась судьбой "королевы эпизода" известная актриса Галина Бокашевская. Она разыскала Лидию Доротенко. По словам артистки, вначале 95-летняя артистка была в Мариинской больнице, потом - в психиатрической. Оттуда Бокашевская ее и забрала. Сейчас Доротенко находится в пансионате. Там она пробудет до весны, передает "МК".

Потом актриса сможет вернуться в свою квартиру на Московском проспекте, за которую исправно платила квартплату, но почему-то выбрала уличную жизнь. Интересно, что родные Доротенко на связь пока не выходили.

Ранее приемный сын Ярослав отказался общаться с актрисой. Сейчас ему 58 лет. По словам мужчины, у него остались только негативные воспоминания о приемной матери. Пытался наладить отношения с Лидией Доротенко сын Ярослава, внук Андрей. Но у него ничего не получилось. Он пожаловался деду, двоюродному брату актрисы Анатолию Торопову, что та обвиняла родню в побоях, поэтому видеться с ней у внука желания нет. Кстати, сам Анатолий тоже отвергнут именитой сестрой.

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