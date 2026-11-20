ВС России нанесли мощный удар по западным областям Украины. На регионы обрушилась уже вторая волна ракет. По сообщениям наблюдателей, по энергообъектам во Львове, в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области ударили десяятки крылатых ракет, запущенных с бомбардировщиков.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Бурштынская ТЭС получила серьезные повреждения и вышла из строя. Во Львове нанесены удары крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр" по территории аэропорта, две ракеты - с кассетными боевыми частями. Наблюдатели информируют о большом количестве техники, скопившейся на территории объекта.

Сообщения о взрывах поступают из Днепропетровска, Харькова и Одессы. Кроме того, российский беспилотник поразил цель у польской границы – возле пункта пропуска "Ягодин". "Укрэнерго" пришлось аварийно отключать свет сразу в трех западных областях: Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Удары у границ НАТО вызвали панику в Польше. На востоке страны объявили воздушную тревогу, в Люблине завыли сирены после сообщений о ракете, якобы залетевшей в польское воздушное пространство.