Единственный наследник Елены Яковлевой и Валерия Шальных к своим 34 годам успел жениться и развестись, а потом снова найти свою любовь. От девушек у Дениса нет отбоя. Но мало кто знал, что мужчина практически является "отцом-одиночкой".

Из-за татуировок на теле и устрашающего вида зачастую люди считают Шальных довольно агрессивным. Но хоть Денис и покрыт с головы до пяток татуировками и шрамами, на самом деле у него очень доброе сердце.

Даже рисунки и увечья мужчина якобы наносил из-за любви. Как писали некоторые порталы, Шальных воспылал чувствами к девушке, которая училась на тату-мастера и позволил ей тренироваться на своем теле. Правда ли это, не известно, наследник Яковлевой о своих пассиях никогда публично не говорил.

Даже о том, что Шальных женился узнали не сразу. В 2017 году Денис отвел в загс начинающую журналистку и красавицу Викторию. Брак продирался год. Сын Елены Яковлевой изменил жене, а она об этом узнала. В итоге супруги развелись.

Теперь вскрылось, что Денис стал "отцом". Причем много лет назад. Наследник актрисы воспитывает котов и собаку. Фотографиями своих малышей Шальных поделился в соцсети. На кадрах разных лет мужчина собрал всех своих питомцев.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Некоторых из этих малышей Денис уже показывал, а кого-то поклонники Шальных увидели впервые. Снимки умилили народ, особенно те кадры, на которых Денис нежно прижимается к своим питомцам. Такая любовь к животным еще раз доказывает, что у сына Елены Яковлевой большое и очень доброе сердце.