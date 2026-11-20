Российская армия продолжает наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры и предприятиям ВПК на Украине. Минувшей ночью военные использовали высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате удара по Киеву и области поражено предприятие в Броварах, производившее компоненты твердого топлива для ракет FP-9. Под удар попал и цех по сборке ударных беспилотников. Поражены автодорожные и автожелезнодорожный мосты. Целью стало сборочное предприятие "Файер Поинт" в Петровском, где собирали крылатые ракеты "Фламинго".

В Днепропетровской области удар нанесен по электроподстанции ПС-330 "Терны-Первомайская". Под Черниговом поражена электроподстанция ПС-110 в Мене, в Ивано-Франковской области - тепловая электростанция "Бурштынская". Во Львове поражен "Львовский авиационный завод", производивший ракеты FP-9 и "Фламинго" и беспилотные летательные аппараты, в области - электроподстанция ПС-750 "Западноукраинская".

Склад крылатых ракет попал под удар в Березнеговатом Николаевской области. В Одесской области поражены автожелезнодорожный мост "Затока" и морское судно с грузом для ВСУ. Уничтожены четыре железнодорожных локомотива.