В Баку жестоко убита художница Гюляра Мехтиева. Трагедия произошла в квартире девушки на улице Хамзы Бабашова. Художнице было 23 года.

Происшествие потрясло все Баку. Как установили правоохранители, 16 ноября около 14:30 18-летний брат Гюляры Айхан Мехтиев набросился на нее с ножом.

По предварительным данным, юноша вернулся домой с занятий в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Айхан был зол и с порога закатил скандал. Парня взбесило, что его сестра выставила в соцсети фотографии, которые активно комментировали незнакомые мужчины.

Айхан потребовал, чтобы Гюляра удалила снимки, однако та отказалась. На кухне юноша напал на сестру с ножом. Он нанес художнице три удара в область сердца и горла. Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Гюляру доставили в больницу, но спаси ее не удалось.

Мехтиева задержали. Он не стал отрицать вину. На допросе парень заявил, что убил сестру из-за ревности.

"Погибшая и задержанный приходились друг другу единокровными братом и сестрой, у них был общий отец, но разные матери. При этом они проживали вместе в одной квартире", — отмечает издание 1news.az.

Гюляра Мехтиева была известной в Баку художницей. Ее работы также привлекали внимание многих пользователей социальных сетей из разных уголков мира.